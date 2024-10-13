Okan Buruk'tan transfer cevabı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Devre arasında 10 numara transferi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan transfer cevabı!
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13 Ekim 2024 01:23
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca, "Devre arasında 10 numara transferi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Şu an hiç transfer düşünmüyorum. Alışma sürecini yaşayan oyuncularımız var. 1 - 1,5 ay sonra göreceğiz. Hiç şu anda transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık, konuşmuyoruz. Bu da oyuncuların kafasını karıştırıyor."

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