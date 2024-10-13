Okan Buruk'tan transfer cevabı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Deneyimli hoca, "Devre arasında 10 numara transferi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi;
"Şu an hiç transfer düşünmüyorum. Alışma sürecini yaşayan oyuncularımız var. 1 - 1,5 ay sonra göreceğiz. Hiç şu anda transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık, konuşmuyoruz. Bu da oyuncuların kafasını karıştırıyor."
Deneyimli hoca, "Devre arasında 10 numara transferi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi;
"Şu an hiç transfer düşünmüyorum. Alışma sürecini yaşayan oyuncularımız var. 1 - 1,5 ay sonra göreceğiz. Hiç şu anda transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık, konuşmuyoruz. Bu da oyuncuların kafasını karıştırıyor."