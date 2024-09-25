Okan Buruk'tan tek değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle girdi. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyondaki ilk maçında RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle girdi. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyondaki ilk maçında RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.