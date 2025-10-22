22 Ekim
Okan Buruk'tan özel görev: Sallai

Okan Buruk, Wilfried Singo'nun yokluğunda sağ bekte oynayacak olan Roland Sallai'yi Bodo'nun en büyük yıldızı Hauge'ye karşı özel olarak hazırladı.

Okan Buruk'tan özel görev: Sallai
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında oynanacak Bodo / Glimt maçı öncesi Roland Sallai'ye en özel görevlerden birini verdi.
 
Bodo'nun en büyük yıldızı, hücumdaki maestrosu Jens Peter Hauge'nin önemini yapılan detaylı analizlerde fark eden ve özel notlar alan Okan Buruk, bu oyuncuyu Roland Sallai'ye adeta ezberletti. 
 
HAUGE İÇİN ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI
 
Hauge'nin hangi anlarda ne yaptığı, sahada ne tür aksiyonlar aldığı, kanattan merkeze doğru yaptığı ataklar konusunda özel videolar hazırlandı ve bu videolar Sallai'ye aktarıldı. Macar yıldız, Hauge'ye karşı anbean özel olarak hazırlandı.
 
ÖZEL TOPLANTILARLA MOTİVE EDİLDİ
 
Hauge'ye karşı sağ bekte görev alacak olan Roland Sallai, özel toplantılarla da motive edildi.
 
Okan Buruk hem idmanlarda hem video analizlerde Macar oyuncuyu, Hauge'yi durdurup 3 puanı getirecek en önemli oyunculardan biri olacağı konusunda konuştu.
