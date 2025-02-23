Okan Buruk'tan Muslera kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde kaleyi Fernando Muslera'ya emanet edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Muslera kararı!
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23 Şubat 2025 10:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için kaleci kararını verdi. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe derbisinde kalede Fernando Muslera'ya görev verecek.

"DERBİDE GÖSTERECEĞİM"

Fernando Muslera'nın kalitesine ve tecrübesine güvenen 51 yaşındaki teknik adam, derbi öncesi Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Muslera'ya güvenini dile getiren Okan Buruk, deneyimli kaleciden de, "Çok motiveyim ve gerçek Muslera'yı derbide göstereceğim" yanıtını aldı.

Galatasaray'da bu sezon zaman zaman taraftarların eleştirdiği Uruguaylı file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan rövanş karşılaşmasında yedek kalmıştı.


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