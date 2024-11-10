Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye destek!

Sakatlığıyla taraftarları kahreden ve yüzlerce geçmiş olsun mesajı alan İcardi'ye en büyük destek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi.
Son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan futbolcusuna, "Sen çok güçlüsün" mesajı veren 51 yaşındaki çalıştırıcının, "Sen bu kulüp ve taraftar için vazgeçilmezsin. Sonuna kadar yanındayız. Sapasağlam dönüp yeniden bizimle beraber olacaksın ve birlikte yeni şampiyonluklara koşacağız. Önce kendine odaklan ve kafanı toparla, ardından neler olacağına bakacağız. Her zaman ve her şartta yanındayız" dediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİNDE SİGORTA YOK!
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alan ve 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Mauro İcardi'nin sözleşmesinde herhangi sigorta olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun şimdilik kontratının dondurulmasının gündemde olmadığı ve maaşının ödenmeye de devam edileceği ifade edildi. Yönetimin ameliyat sonrası süreçte ne yapacağına karar vereceği gelen haberler arasında.
Son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan futbolcusuna, "Sen çok güçlüsün" mesajı veren 51 yaşındaki çalıştırıcının, "Sen bu kulüp ve taraftar için vazgeçilmezsin. Sonuna kadar yanındayız. Sapasağlam dönüp yeniden bizimle beraber olacaksın ve birlikte yeni şampiyonluklara koşacağız. Önce kendine odaklan ve kafanı toparla, ardından neler olacağına bakacağız. Her zaman ve her şartta yanındayız" dediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİNDE SİGORTA YOK!
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alan ve 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Mauro İcardi'nin sözleşmesinde herhangi sigorta olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun şimdilik kontratının dondurulmasının gündemde olmadığı ve maaşının ödenmeye de devam edileceği ifade edildi. Yönetimin ameliyat sonrası süreçte ne yapacağına karar vereceği gelen haberler arasında.