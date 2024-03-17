Okan Buruk'tan ilk 11 kararı!

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
Okan Buruk, Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettikleri maçtaki 11'i değiştirmedi.
Galatasaray'da sakatlığını atlatmasına rağmen riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı maça yedek kulübesinde başladı. Abdülkerim'in yerine Berkan Kutlu'ya sol stoperde görev verildi.
Sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinde şu isimler yer aldı: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Ziyech, Abdülkerim, Ali, Hamza, Ndombele, Vinicius
İŞTE GALATASARAY'IN 11!
Okan Buruk, Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettikleri maçtaki 11'i değiştirmedi.
Galatasaray'da sakatlığını atlatmasına rağmen riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı maça yedek kulübesinde başladı. Abdülkerim'in yerine Berkan Kutlu'ya sol stoperde görev verildi.
Sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinde şu isimler yer aldı: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Ziyech, Abdülkerim, Ali, Hamza, Ndombele, Vinicius
İŞTE GALATASARAY'IN 11!
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