Okan Buruk'tan derbide değişiklik yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde Antalyaspor maçına göre kadroda değişiklik yapmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan derbide değişiklik yok!
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29 Mart 2025 20:40
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son maçın ilk 11'ini korudu.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'ini çıkardı.

Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina'yı yedek kulübesinde bekletti.

Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

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