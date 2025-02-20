Okan Buruk'tan AZ Alkmaar öncesi açıklama: 'İnanıyoruz'

Okan Buruk, açıklamasının devamında "Rakibin her hareketi oyuncular için motivasyon. Takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak. Önce birinci golü atmamız gerekiyor bunun için de.