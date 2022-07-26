Okan Buruk'tan 3 flaş karar!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve transferde yoğun hareketlilik yaşayan Galatasaray'da ikinci kampa alınmayan isimler belli oldu.
Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve Sacha Boey, Tirol kampının kadrosuna dahil edilmedi. Bu isimler dışında Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram ve Eren Aydın da kadroda yer almadı.
Öte yandan Luyindama'nın özel işleri nedeniyle kafilede olmadığı ve çarşamba günü kampa katılacağı öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve Sacha Boey, Tirol kampının kadrosuna dahil edilmedi. Bu isimler dışında Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram ve Eren Aydın da kadroda yer almadı.
Öte yandan Luyindama'nın özel işleri nedeniyle kafilede olmadığı ve çarşamba günü kampa katılacağı öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
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