Okan Buruk'tan 3 flaş karar!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve transferde yoğun hareketlilik yaşayan Galatasaray'da ikinci kampa alınmayan isimler belli oldu., Tirol kampının kadrosuna dahil edilmedi. Bu isimler dışında Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram ve Eren Aydın da kadroda yer almadı.Öte yandan Luyindama'nın özel işleri nedeniyle kafilede olmadığı ve çarşamba günü kampa katılacağı öğrenildi.