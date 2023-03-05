Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Buruk yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ait tüm hasılat, depremzedelere bağışlanacak. Taraftarlar da depremden etkilenen şehirleri, plaka numaraları dakikalara yansıdığında tribünlerden hep birlikte tezahüratlarla anarak bir nebze olsun moral vermeye çalıştı.