Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"TABLODAN ÇOK MEMNUNUM"
Buruk yaptığı açıklamada, "Hayat devam ediyor ve lige hazır olmak zorundayız. Tüm oyuncularımıza süre vermeye çalıştık. Ortaya konan futboldan, en önemlisi de istek ve arzudan çok memnunum. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yeni transferimiz Zaniolo da yavaş yavaş takıma adapte oluyor, bu da çok sevindiriciydi. Umarım ligde kazanma serimize kaldığımız yerden devam ederiz" ifadelerini kullandı.
TÜM HASILATI DEPREMZEDELERE
İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ait tüm hasılat, depremzedelere bağışlanacak. Taraftarlar da depremden etkilenen şehirleri, plaka numaraları dakikalara yansıdığında tribünlerden hep birlikte tezahüratlarla anarak bir nebze olsun moral vermeye çalıştı.
"TABLODAN ÇOK MEMNUNUM"
Buruk yaptığı açıklamada, "Hayat devam ediyor ve lige hazır olmak zorundayız. Tüm oyuncularımıza süre vermeye çalıştık. Ortaya konan futboldan, en önemlisi de istek ve arzudan çok memnunum. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yeni transferimiz Zaniolo da yavaş yavaş takıma adapte oluyor, bu da çok sevindiriciydi. Umarım ligde kazanma serimize kaldığımız yerden devam ederiz" ifadelerini kullandı.
TÜM HASILATI DEPREMZEDELERE
İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ait tüm hasılat, depremzedelere bağışlanacak. Taraftarlar da depremden etkilenen şehirleri, plaka numaraları dakikalara yansıdığında tribünlerden hep birlikte tezahüratlarla anarak bir nebze olsun moral vermeye çalıştı.