Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi gibi görün"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesinden oyuncuları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Şampiyonlar Ligi gibi görün'
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02 Aralık 2023 12:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesinden oyuncularına uyarılarda bulundu.

Süper Lig'de ciddiyetten kopmamaları gerektiğine dikkat çeken Buruk, oyuncuların motivasyonunu yukarı çekmek için bir konuşma gerçekleştirdi. İşte Buruk'un sözleri;

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ GÖRÜN"

 "Pendik maçı şu an Kopenhag maçından daha önemli. Süper Lig'i ciddiye almalıyız. Puan kaybı yaşamamak için bunu bir Şampiyonlar Ligi maçı olarak görmenizi istiyorum. Kayıpsız yolumuza devam etmek için odaklanalım" dedi.

 
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