Okan Buruk: 'Şampiyonlar Ligi gibi görün'

"Pendik maçı şu an Kopenhag maçından daha önemli. Süper Lig'i ciddiye almalıyız. Puan kaybı yaşamamak için bunu bir Şampiyonlar Ligi maçı olarak görmenizi istiyorum. Kayıpsız yolumuza devam etmek için odaklanalım" dedi.





Teknik Direktörü, Pendikspor maçı öncesinden oyuncularına uyarılarda bulundu.Süper Lig'de ciddiyetten kopmamaları gerektiğine dikkat çeken Buruk, oyuncuların motivasyonunu yukarı çekmek için bir konuşma gerçekleştirdi. İşte Buruk'un sözleri;