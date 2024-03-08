Okan Buruk: "Rizespor'u sakın hafife almayın"

Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Rizespor'u sakın hafife almayın'
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08 Mart 2024 13:21
Rizespor'u konuk edecek olan lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazansa da genç hoca, bu durumun takımda rehavet yaratmaması için yoğun çaba harcıyor. Deplasmanda 10 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibinin bu kötü seriyi bitirmek için sahaya çıkacağını düşünen Buruk, oyuncularına uyarıda bulundu.

Rakibin ters bir takım olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Rizespor'u kesinlikle hafife almayın. Dış sahada uzun süre kazanamamaları sizi yanıltmasın. İyi bir hocaları var, bize zorluk çıkaracaklardır. Güçlü bir hücum hattına sahipler, savunmada dikkatli olmalıyız. Erken atacağımız bir gol, bizi rahatlatır. Bu maç için hepinizden tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.

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