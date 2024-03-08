Okan Buruk, rekoru egale etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Rizespor'u 6-2 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımda önemli bir başarı elde etti.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan (18 maç) teknik direktör rekorunu egale etti.
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 14 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı, bu galibiyetlerle iç sahadaki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekipte bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.
İşte Galatasaray'ın bu sezon iç sahada aldığı galibiyetler
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Galatasaray 2-1 Ankaragücü
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray 4-0 Alanyaspor
Galatasaray 3-1 Adana Demirspor
Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük
Galatasaray 3-0 Konyaspor
Galatasaray 2-1 Kayserispor
Galatasaray 3-1 İstanbulspor
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Galatasaray 2-0 Başakşehir
Galatasaray 2-1 Antalyaspor
Galatasaray 6-2 Rizespor
EVİNDE DEV SERİ
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımda önemli bir başarı elde etti.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan (18 maç) teknik direktör rekorunu egale etti.
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 14 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı, bu galibiyetlerle iç sahadaki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekipte bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.
İşte Galatasaray'ın bu sezon iç sahada aldığı galibiyetler
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Galatasaray 2-1 Ankaragücü
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray 4-0 Alanyaspor
Galatasaray 3-1 Adana Demirspor
Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük
Galatasaray 3-0 Konyaspor
Galatasaray 2-1 Kayserispor
Galatasaray 3-1 İstanbulspor
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Galatasaray 2-0 Başakşehir
Galatasaray 2-1 Antalyaspor
Galatasaray 6-2 Rizespor
EVİNDE DEV SERİ
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi.
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