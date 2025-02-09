Okan Buruk: 'Murat Sancak'ın iddiası gerçek dışı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddiasına yanıt verdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi'ye küfür etmediğini söyleyen Okan Buruk "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim." dedi.
MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçının ardından "Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz aama küfür edemezsin! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!" ifadelerini kullandı.
Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi'ye küfür etmediğini söyleyen Okan Buruk "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim." dedi.
MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçının ardından "Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz aama küfür edemezsin! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!" ifadelerini kullandı.