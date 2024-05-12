Okan Buruk, ilk 11'ini bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasına son haftalardaki ilk 11'i ile çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, ilk 11'ini bozmadı
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12 Mayıs 2024 19:27
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son haftalardaki kadroyu bozmadı.

Tecrübeli teknik adam, ligin son 3 haftasında ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuları, Fatih Karagümrük karşısında da sahaya sürdü.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

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