Okan Buruk: "Hadi bunu da vermeyin"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın golünün ardından karşılamanın dördüncü hakemine "Hadi bunu da vermeyin" diye bağırdı. Okan Buruk'un bu sözü temsilci raporlarına da yansıdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Hadi bunu da vermeyin'
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12 Ocak 2023 09:13
Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte üst üste yedinci maçını kazanan ve ligdeki en uzun seriyi yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu dev karşılaşmada bazı pozisyonlara isyan etti ve maçın dördüncü hakemi Abdulkadir Bitigen'le sık sık diyalog yaşadı.

2 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle öne geçmiş ancak yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırmış, gol de VAR'da iptal edilmişti.

Galatasaray, bu golden iki dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu'yla ağları sarsmış fakat Özay, yine bayrağını kaldırmıştı. Bu pozisyondan 16 dakika sonra Oliveira'nın golü gelince Buruk, karşılaşmanın dördüncü hakemi Bitigen'e dönerek, "Hadi bunu da vermeyin" diye bağırdı. Okan Buruk'un bu sözü ise temsilci raporlarına da yansıdı. 

 
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