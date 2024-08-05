Okan Buruk: 'Derbiyi atlatın, zamanımız yok!'

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı oldukça ağır bir yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibine 5-0 kaybederken oynanan oyun da eleştirilerin odağındaydı. Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarına başlarken teknik direktör Okan Buruk, negatif havayı ortadan kaldırmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında Süper Kupa'da alınan yenilgi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyette birinci sorumluk benim. Oyuncularımla da içeride konuştum. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. İki senenin şampiyonu olarak bu seneye iyi başlamadık. Kazanarak lige başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
SESSİZLİK HAKİM
Önceki günkü idmanda ise Florya'da tam bir sessizlik hakimdi. Buruk, oyuncularıyla yaptığı görüşmede onları motive etmeye çalıştı.
'YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ'
İki sene boyunca oldukça başarılı bir ekip olduklarının altını çizen genç teknik adam, yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Buruk, özellikle lig ve Şampiyonlar Ligi maratonu nedeniyle kısa süre içerisinde odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında Süper Kupa'da alınan yenilgi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyette birinci sorumluk benim. Oyuncularımla da içeride konuştum. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. İki senenin şampiyonu olarak bu seneye iyi başlamadık. Kazanarak lige başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
SESSİZLİK HAKİM
Önceki günkü idmanda ise Florya'da tam bir sessizlik hakimdi. Buruk, oyuncularıyla yaptığı görüşmede onları motive etmeye çalıştı.
'YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ'
İki sene boyunca oldukça başarılı bir ekip olduklarının altını çizen genç teknik adam, yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Buruk, özellikle lig ve Şampiyonlar Ligi maratonu nedeniyle kısa süre içerisinde odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.