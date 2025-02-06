Okan Buruk'a nefes aldıran transfer: Mario Lemina

Galatasaray'da Okan Buruk'un, yeni jokeri Lemina olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'a nefes aldıran transfer: Mario Lemina
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06 Şubat 2025 08:18
Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata''dan sonra Galatasaray'ın ara transferde üçüncü takviyesi Mario Lemina oldu.

Wolverhampton forması giyen Gabonlu orta sahayı açıklayan Aslan, Lemina ile 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ JOKER LEMINA

Sabah'ın haberine göre;teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri Lemina olacak. Torreira ve Sara'yı sezonun ilk yarısında dinlendiremeyen deneyimli çalıştırıcı, 31 yaşındaki oyuncunun gelişiyle nefes aldı.

Lemina, 6 ve 8 numara pozisyonu dışında stoper bölgesinde de opsiyon olacak. Okan Buruk, orta sahada Lemina ve Torreira'yı birlikte oynatırsa Sara'yı da 10 numaraya kaydıracak.

 
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