Okan Buruk'a nefes aldıran transfer: Mario Lemina

Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata''dan sonra Galatasaray'ın ara transferde üçüncü takviyesi Mario Lemina oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Wolverhampton forması giyen Gabonlu orta sahayı açıklayan Aslan, Lemina ile 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
YENİ JOKER LEMINA
Sabah'ın haberine göre;teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri Lemina olacak. Torreira ve Sara'yı sezonun ilk yarısında dinlendiremeyen deneyimli çalıştırıcı, 31 yaşındaki oyuncunun gelişiyle nefes aldı.
Lemina, 6 ve 8 numara pozisyonu dışında stoper bölgesinde de opsiyon olacak. Okan Buruk, orta sahada Lemina ve Torreira'yı birlikte oynatırsa Sara'yı da 10 numaraya kaydıracak.
Wolverhampton forması giyen Gabonlu orta sahayı açıklayan Aslan, Lemina ile 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
YENİ JOKER LEMINA
Sabah'ın haberine göre;teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri Lemina olacak. Torreira ve Sara'yı sezonun ilk yarısında dinlendiremeyen deneyimli çalıştırıcı, 31 yaşındaki oyuncunun gelişiyle nefes aldı.
Lemina, 6 ve 8 numara pozisyonu dışında stoper bölgesinde de opsiyon olacak. Okan Buruk, orta sahada Lemina ve Torreira'yı birlikte oynatırsa Sara'yı da 10 numaraya kaydıracak.