OGM Ormanspor'un konuğu FCC UAV Arad

OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası'nda FCC UAV Arad'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor'un konuğu FCC UAV Arad
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15 Kasım 2022 14:25
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında çarşamba günü Romanya ekibi FCC UAV Arad'ı ağırlayacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 3. sırada bulunan başkent ekibi, rakibini ilk maçta deplasmanda 68-64 yenmişti. FCC UAV Arad'ın ise grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

 

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