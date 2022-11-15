OGM Ormanspor'un konuğu FCC UAV Arad

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında çarşamba günü Romanya ekibi FCC UAV Arad'ı ağırlayacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 3. sırada bulunan başkent ekibi, rakibini ilk maçta deplasmanda 68-64 yenmişti. FCC UAV Arad'ın ise grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 3. sırada bulunan başkent ekibi, rakibini ilk maçta deplasmanda 68-64 yenmişti. FCC UAV Arad'ın ise grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
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