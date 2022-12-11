X

OGM Ormanspor evinde çok rahat

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Rize Belediyespor'u 71-62 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
OGM Ormanspor evinde çok rahat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2022 17:35
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Rize Belediyespor'u 71-62 yendi.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Fatih Güler, Samet Tekin, Barış Turgut

OGM Ormanspor: Williams 16, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş 1, Banu Şimşek 11, Gray 25, Kübra Erat 8, Sera Özelçi, Nazlı Bircan Gökdemir 2

Rize Belediyespor: Morgan 5, Deniz Üstün 5, Sherrill 16, Benson 18, Sümeyya Özcan 16, Cansu Öncel, Eydina Topçu 2, Arzu Asiye Özdemir

1. Periyot: 22-18

Devre: 36-43

3. Periyot: 50-49

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ