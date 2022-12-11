OGM Ormanspor evinde çok rahat

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Rize Belediyespor'u 71-62 yendi.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Samet Tekin, Barış Turgut
OGM Ormanspor: Williams 16, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş 1, Banu Şimşek 11, Gray 25, Kübra Erat 8, Sera Özelçi, Nazlı Bircan Gökdemir 2
Rize Belediyespor: Morgan 5, Deniz Üstün 5, Sherrill 16, Benson 18, Sümeyya Özcan 16, Cansu Öncel, Eydina Topçu 2, Arzu Asiye Özdemir
1. Periyot: 22-18
Devre: 36-43
3. Periyot: 50-49
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Samet Tekin, Barış Turgut
OGM Ormanspor: Williams 16, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş 1, Banu Şimşek 11, Gray 25, Kübra Erat 8, Sera Özelçi, Nazlı Bircan Gökdemir 2
Rize Belediyespor: Morgan 5, Deniz Üstün 5, Sherrill 16, Benson 18, Sümeyya Özcan 16, Cansu Öncel, Eydina Topçu 2, Arzu Asiye Özdemir
1. Periyot: 22-18
Devre: 36-43
3. Periyot: 50-49
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