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OGM Ormanspor, 37 sayı farkla kazandı

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Polskie Przetwory'yi 109-72'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, 37 sayı farkla kazandı
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15 Aralık 2022 19:09
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında OGM Ormanspor, Polonya'nın Polskie Przetwory ekibini 109-72 yendi.

OGM Ormanspor, grubu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider olarak tamamlayarak üst tura çıktı. Polonya ekibi ise grubu 2 galibiyet, 4 yenilgiyle üçüncü sırada tamamladı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova)

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 27, Williams 24, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 4, Gray 20, Nazlı Gökdemir 13, Öykü Sena Oktan, Sera Özelci 17, Ceren Gökdemir 4

Polskie Przetwory: Krupa 12, Sobiech 7, Zasada 11, Michalek 3, Pyka 23, Nogal 5, Wieczynska 11

1. Periyot: 32-18

Devre: 49-36

3. Periyot: 81-53

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