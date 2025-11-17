17 Kasım
OG Anunoby 2 hafta daha yok

New York Knicks forveti OG Anunoby'nin, Miami Heat karşılaşmasında yaşadığı sol hamstring (arka adale) sakatlığı nedeniyle iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Anunoby, cuma günü Knicks'in Miami Heat'i 140-132 yendiği karşılaşmanın ilk çeyreğinde girdiği bir pozisyonda turnikeyi kaçırdıktan sonra sakatlık yaşadı ve yalnızca 6 dakika 52 saniye sahada kaldı. Pozisyonun ardından direkt olarak soyunma odasına yöneldi.

Sakatlık öncesinde Anunoby, beş dakikalık performansında 1/4 isabetle iki sayı ve üç ribaunt üretmişti.


28 yaşındaki forvet, bu sezon Knicks'in 11 maçlık bölümünde 17.1 sayı ve 5.8 ribaunt ortalamalarıyla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Knicks, Doğu Konferansı'nda 8-4 derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.

