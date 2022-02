Oakley: "LeBron, Knicks'e Dolan yüzünden gitmedi"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, 2014'te Charles Oakley'ye New York Knicks'e "asla katılmama sebebinin" takım sahibi James Dolan olduğunu söylediği iddia edildi.



Dolan'ın kötü şöhreti, New York'un muazzam bir pazar ve Madison Square Garden'ın ise ligin en iyi arenalarından biri olmasına karşın, birçok yıldız oyuncunun geçmişte Knicks'e gelmemeyi tercih etmelerine sebep olmuştu.



Knicks'in 90'lı yıllardaki vazgeçilmez oyuncularından Oakley, yakın zamanda çıkan 'The Last Enforcer' adlı kitabında 2014 All-Star hafta sonunda Dolan'la tanıştığı anı kaleme aldı ve Knicks ekibini kendisinin takımın sahibi olduğu dönemde yoğun olarak eleştirmesi nedeniyle, NYK sahibinin yüzüne bile bakmadığını iddia etti.



Oakley daha sonra bu olayın, James'in 'bu yüzden asla New York'a gitmeyeceğini' söylemesine yol açtığını belirtti:



"Sanki karısına bir şey yapmışım sanırdınız. Knicks'te beş sezon oynamış Latrell Sprewell, 2003'te takıma döndüğünde Dolan'a eşinin önünde küfretmişti ama buna rağmen arkadaş kalmışlardı. Ben bu adama hiçbir şey yapmamıştım. Beni bu kadar görmezden gelecek kadar kötü ne söylemiş olabilirim ki? Merak ettim. O an kafasına vurasım gelmişti.



LeBron'un yanına gidip 'Bu a** k** oğlu elimi sıkmadı' demiştim. Bana söylediği tek şey, 'İşte bu yüzden asla New York'a gitmeyeceğim' olmuştu."



2017'de Oakley, Dolan'a bağırdığı iddiasıyla MSG'den atılmış ve ardından NBA genelinde birçok kişinin tepkisini toplayan bir şekilde tutuklanmıştı. Knicks, 2019'da Brooklyn Nets'e katılmadan önce Kevin Durant ve Kyrie Irving'i kovalamaya çalışmış, ancak ikili NYK'deki toksik ortamdan ötürü takıma dahil olmamayı tercih etmişti.