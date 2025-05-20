Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'a karşı 7. maçta elense de, geçici başantrenör David Adelman'ın gösterdiği performans takdir topladı.



Aaron Gordon, ESPN'den Tim MacMahon'a yaptığı açıklamada, "DA'i seviyorum. Umarım seneye de burada olur. Umarım bizim antrenörümüz olur. Bir kamp dönemi ve tüm yaz boyunca felsefesini oturtma şansı bulur. DA harika biri," dedi.



Adelman, Nuggets'ın Mike Malone'u sezonun bitimine üç maç kala görevden almasının ardından geçici olarak göreve getirilmişti. Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından takımın başına geçen Adelman, üç galibiyetle dönemin kapanışını yaptı ve Clippers'ı ilk turda eleyerek Thunder'a karşı seriyi 7. maça taşıdı.



Adelman'ın bu süreci, MVP Nikola Jokic'in de övgüsünü kazandı: "Üç maçın vardı, bir şeyleri değiştirdin. Enerji değişti, oyuncular canlandı. Bizi bir şeylere inandırdı ve iyi basketbol oynadık."



Adelman'ın kalıcı koçluk için güçlü bir aday olduğu ifade edilirken, oyuncuların da desteğini arkasına aldığı belirtiliyor. Adelman, "Gelecek sezon burada olmazsam bile bu süreci asla unutmayacağım. Bu oyuncuların bana inanması benim için çok özeldi," dedi.



Kulüp sahibi Josh Kroenke ise, "Şampiyonluktan sonraki en gurur duyduğum dönem bu olabilir. Oyuncular gerçekten kenetlendi," şeklinde konuştu.



Adelman, Nuggets'ta sekiz sezon boyunca asistan koç olarak görev yapmıştı. Takımın tüm ilk beş oyuncusu gelecek sezon sözleşme altında. Yedek gard Russell Westbrook'un ise 3.5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.



