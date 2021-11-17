Novak Djokovic: "Haaland, İnanılmaz derecede etkileyici"

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen genç yıldız Erling Haaland'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Novak Djokovic: 'Haaland, İnanılmaz derecede etkileyici'
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17 Kasım 2021 21:11
Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Borussia Dortmund'da forma giyen Norveçli genç yıldız Erling Haaland ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü tenisçi yaptığı açıklamada, " Haaland, İnanılmaz derecede etkileyici bir oyuncu, bir futbol uzmanı olmamama rağmen bir taraftar olarak yeteneklerinden ve şu ana kadar attığı gollerden çok etkilendim. O inanılmaz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"AHLAKINI SEVİYORUM"

Djokovic ayrıca, "Haaland, kesinlikle son on yılın en iyi genç oyuncularından biri. Kendine güvenini ve iş ahlakını seviyorum." açıklamasını yaptı.

21 yaşındaki oyuncuyla henüz yüz yüze görüşemediğini söyleyen Djokovic, "Daha önce telefonla görüştük fakat henüz yüz yüze görüşme fırsatımız olmadı. Umarım yakında bunu da yaparız. şeklinde konuştu.


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