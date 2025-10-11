Norveç'te protesto: İsrail bayrağı yakıldı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç, sahasında İsrail'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi ve sırasında yaşanan protestolar gündemden inmedi.Taraftarlar maç önceside Norveç'in başkenti Oslo'da toplandı. Karşılaşmanın oynanacağı Ulleval Stadyumu'na doğru İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüdüler. Protestolara binden fazla kişinin katıldığı kaydedildi.Protestocular karşılaşmada ilk yarının bitişinin ardından kaldıkları yerden devam etti. Stadyumun dışında tepki olarak İsrail bayrağı yakıldı. Çıkan olayların ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.