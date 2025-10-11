11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Norveç'te protesto: İsrail bayrağı yakıldı!

Norveç'te protestocular, Norveç-İsrail karşılaşmasında İsrail bayrağı yaktı.

calendar 11 Ekim 2025 21:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç, sahasında İsrail'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi ve sırasında yaşanan protestolar gündemden inmedi.

Taraftarlar maç önceside Norveç'in başkenti Oslo'da toplandı. Karşılaşmanın oynanacağı Ulleval Stadyumu'na doğru İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüdüler. Protestolara binden fazla kişinin katıldığı kaydedildi.

Protestocular karşılaşmada ilk yarının bitişinin ardından kaldıkları yerden devam etti. Stadyumun dışında tepki olarak İsrail bayrağı yakıldı. Çıkan olayların ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  



