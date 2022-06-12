Norveç'in onur konuğu: Omar Elabdellaoui

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 2020 sonbaharından sonra ilk kez milli takımdan arkadaşlarıyla bir araya geldi.



Norveç'ten VG'nin derlediği haberde; Omar, hafta içerisinde Norveç Milli Takımı'nın öğlen yemeğinde ağırlandı ve herkesle vakit geçirdi. Milli takımdan arkadaşları, Omar'a özel olarak ihtimam gösterdi ve bir araya gelmekten mutlu oldu.



Martin Ödegaard, "Omar'ı görmek çok güzeldi. Çok zor şeyler yaşadı. Yaşadığı kazayı duyunca çok korktuk, hepimiz şok olduk. Omar harika bir adam. Onunla sürekli telefonda görüştüm. Ancak, 2020'den sonra ilk kez yüz yüze görüşme fırsatım oldu." dedi.



Milli futbolculardan Stefan Strandberg, "Omar için çok sıkıntılı zamanlar geçti. Ancak, bu sıkıntıları aşacak bir kişi varsa o da Omar'dır. Ben onun ne kadar güçlü biri olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.



Norveç'in yeni teknik direktörü Stale Solbakken, Omar ile ilgili görüşü sorulduğunda, "İstikrarlı bir şekilde görüşmedik. Ben gelmeden önce bir kaza yaşadı. Ancak onu sürekli aradım, sürekli mesajlaştım." cevabını verdi.



14 AY SAHALARDAN UZAK KALDI



Omar Elabdellaoui, 2020 sonbaharında koronavirüs olduktan sonra milli takım kampından ayrıldı. 2021 yılbaşı kutlaması sırasında da bir kaza geçiren Omar, ameliyatlar ve tedavilerle geçen uzun süreli bir mücadelenin ardından 21 Şubat 2022'de sahalara geri döndü.





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