Nikola Kalinic: 'Fenerbahçe'ye karşı kazanmak istiyorum'

Valencia Basket'te forma giyen Nikola Kalinic, beş sezon formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı EuroLeague maçında oynamak için İstanbul'a dönmenin özel olacağını itiraf etti.



Duygularının kazanma hırsının ve rutinlerinin önüne geçmeyeceğini vurgulayan Kalinic, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:



"Maçtan on beş dakika önce tüm adamlarla konuşan bir adam pek değilim. Maçın öncesinde veya sonrasında kahve içebiliriz, ama ben her maçı kazanmak istiyorum ve bu yüzden ritüellerim vardır. Rakip Fenerbahçe olsun ya da öz kardeşim olsun, umurumda olmaz. Er ya da geç şakalaşabiliriz, ama maçta bunlar olmaz.



Bu benim için özel, orada beş yılımı geçirdim ve çok güzel bir yerdi. Eminim çok duygusal olacağım ama iyi bir maç çıkarmayı ve ekibimin Euroleague'deki başarılı sürecine devam etmesini umuyorum."



Sırp oyuncu, arka arkaya üç mağlubiyet alan eski takımının kötü serisini analiz etti ve Fenerbahçe için "Her yıl Final Four'da olmak ve kazanmaya çalışmak adına büyük hırsları olan bir kulüp" derken, takımın bundan ötürü "kesinlikle mutlu olmadığını" tahmin ettiğini belirtti:



"Güçlü başlangıçlarını durdurabilirsek, çünkü kesinlikle motive olacaklardır, sanırım kazanma şansımız olacaktır."



Kalinic, seyirci olmadan oynamanın işi kolaylaştırabileceğini de belirtti:



"Herkes, Fenerbahçe'nin harika taraftarları olduğunu biliyor ve diğer yıllarda olduğu kadar çok maç kazanamamalarının nedenlerinden biri belki de bu olabilir. Bence bu son üç maçta oynadığımız gibi oynamak için iyi bir fırsat. Euroleague'i kastediyorum tabii ki, kendi ligimizden bahsetmiyorum."



Takımların bu çekişmesi, aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan ve Valencia'ya uyum sağlamakta zorlanmasına rağmen bunu yavaş yavaş başardığına inandığı Derrick Williams hakkında da konuşan Kalinicn şunları söyledi:



"Onun için bir dönüm noktası olabilir. Son zamanlarda daha iyi, onu daha iyi görüyorum ve daha iyi hissettiğini düşünüyorum. Bu zaman alan bir şeydir, bir gecede düzelebilecek bir şey değildir ama o harika bir oyuncu ve harika bir atlet. Bize oldukça yardımcı olabilir. Henüz istediği noktada değil ama çalışıyor ve o noktaya ulaşacağını düşünüyorum."