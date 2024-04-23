Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA oyuncuları arasında düzenlenen ankette bu sezonun MVP ödülüne layık görüldü.



Jokić'in medya oylamasında üçüncü NBA MVP'sini kazanması beklenirken, meslektaşlarının da aynı fikirde olduğu ortaya çıktı.



The Athletic tarafından 141 NBA oyuncusu arasında düzenlenen ankette Nuggets'ın yıldızı, Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ı az farkla geride bırakarak MVP seçildi. Jokic birincilik oylarının %41,8'ini alırken, Gilgeous-Alexander %36,9 oy aldı.



Luka Doncic, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo ve Donovan Mitchell ödül için diğer oy alan isimler oldu.



Jokic normal sezonda maç başına 26,4 sayı, 12,4 ribaund ve 9,0 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU