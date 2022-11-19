Nijerya'da Osayi Samuel'e tam not

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi Samuel ilk kez davet aldığı Nijerya Milli Takımı'nda, Portekiz ile oynanan maça damga vurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nijerya'da Osayi Samuel'e tam not
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19 Kasım 2022 14:07
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi- Samuel ülkesinin milli takımında Portekiz'e karşı oynadıkları maça damga vurdu.

Portekizli yaptıkları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, bir penaltı yaptırdı; ancak takımı değerlendiremedi.

Osayi Samuel, performansıyla Nijerya'nın en beğenilen ismi oldu.

Öte yandan Nijerya, Portekiz'e karşı sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

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