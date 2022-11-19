Nijerya'da Osayi Samuel'e tam not

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi- Samuel ülkesinin milli takımında Portekiz'e karşı oynadıkları maça damga vurdu.
Portekizli yaptıkları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, bir penaltı yaptırdı; ancak takımı değerlendiremedi.
Osayi Samuel, performansıyla Nijerya'nın en beğenilen ismi oldu.
Öte yandan Nijerya, Portekiz'e karşı sahadan 4-0 yenik ayrıldı.
Portekizli yaptıkları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, bir penaltı yaptırdı; ancak takımı değerlendiremedi.
Osayi Samuel, performansıyla Nijerya'nın en beğenilen ismi oldu.
Öte yandan Nijerya, Portekiz'e karşı sahadan 4-0 yenik ayrıldı.
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