Nihat Özdemir: "Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de maçların seyircisiz oynanıp oynanmayacağıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Nihat Özdemir: 'Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak'
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12 Mart 2020 14:23
Avrupa ve dünyada birçok ligin koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınması, bazı liglerde maçların seyircisiz oynanacak olmasının ardından Türkiye'de nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'le ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, tüm yetkililerin sağlıklı bir ortamda maçların oynanması için çalıştığını duyururken, maçların ertelenmesi ya da seyircisiz oynama gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Nihat Özdemir, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve Süper Lig'in diğer karşılaşmaları, ayrıca alt liglerdeki tüm maçlar her zamanki gibi oynanmaya devam edecek. Şu an ülkemizde bir kişide koronavirüsü görüldü, endişeye kapılacak durum yok, sadece insanlarımız hijyenlerine dikkat etsinler yeter. Kulüplerimize de alınması gereken önlemlerle ilgili talimatları ulaştırdık" açıklamasını yaptı.

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