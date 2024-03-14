Nigel Hayes-Davis'ten rekor cevabı!

Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, Valencia karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nigel Hayes-Davis'ten rekor cevabı!
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14 Mart 2024 23:32
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Valencia karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Davis, 136 verimlilik puanı rekoru hakkında, "Çok iyi hazırlandık. Staff bizi çok iyi hazırladı. Ve böylece maçta daha iyi oyun sergiliyoruz. Yaptıkça daha iyi oluyoruz." dedi.

Nigel Hayes-Davis, 24 üçlük rekoru için, "Maçtan önce savunma verimliliğinde ne kadar yukarıda olduklarını biliyorduk. Ama basketbol bazen de böyledir. Bazen her şeyi kaçırırsınız bazen rekorları kırarsınız. Bugün iki tarafta da olabilirdik ama bugün çok iyi şut attık ve keyif aldık. Ama şutumuza çok güvenemeyiz. Biz öncelikle savunma mentaliteli bir takım olmalıyız. Tabii ki iyi şutu bulduğumuzda atmamız gerekiyor." cevabını verdi.

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