Nigel Hayes-Davis: "Arkadaşlarıma şapka çıkartıyorum"

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncular Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes kazanılan Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nigel Hayes-Davis: 'Arkadaşlarıma şapka çıkartıyorum'
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08 Mart 2024 01:10
THY EuroLeague'de deplasmanda lider Real Madrid'i deviren Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncular Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davis karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Savunmada gösterdikleri performandan gurur duyduğunu söyleyen Nigel Hayes-Davis şu açıklamalarda bulundu:

"Çok iyi bir maç çıkardık. Savunmada takım arkadaşlarıma şapka çıkartmalıyım. Çok iyi savunma yaptık. EuroLeague'de her maç zor. Puan durumunu da biliyorsunuz. Bir plana sadık kalmak en önemlisi."

Play-Off'a iyi formla girdiklerini söyleyen Nick Calathes de şu ifadeleri kullandı:

"Playofflara en iyi formla girmek zorundasınız. Madrid'de harika bir galibiyet elde ettik."

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