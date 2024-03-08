Nigel Hayes-Davis: 'Arkadaşlarıma şapka çıkartıyorum'

THY EuroLeague'de deplasmanda lider Real Madrid'i deviren Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncular Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davis karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Savunmada gösterdikleri performandan gurur duyduğunu söyleyen Nigel Hayes-Davis şu açıklamalarda bulundu:



"Çok iyi bir maç çıkardık. Savunmada takım arkadaşlarıma şapka çıkartmalıyım. Çok iyi savunma yaptık. EuroLeague'de her maç zor. Puan durumunu da biliyorsunuz. Bir plana sadık kalmak en önemlisi."



Play-Off'a iyi formla girdiklerini söyleyen Nick Calathes de şu ifadeleri kullandı:



"Playofflara en iyi formla girmek zorundasınız. Madrid'de harika bir galibiyet elde ettik."





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