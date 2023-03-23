Nicolo Zaniolo için özel madde

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin azalacağı yazıldı.

, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo için özel madde
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23 Mart 2023 10:47
Galatasaray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzalattığı Nicolo Zaniolo'nun kontratıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Roma'ya bonservisine karşılık 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncunun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.

Bu arada 23 yaşındaki futbolcu ilk maçına çıktığında Çizme ekibi 1.5 milyon Euro daha bonus kazanmıştı.

Galatasaray'da 2 resmi maçta süre alan Zaniolo, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golü atmıştı.

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