Nicolo Melli, Avrupa'ya dönüyor! Rota Milan...

Fenerbahçe'den NBA'e giden Nicolo Melli, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.



Corriere della Sera'dan Daniele Dallera'nın haberine göre; başantrenör Ettore Messina, Nicolo Melli'yi Olimpia Milan'a transfer etmek için girişimlere başladı. Dallas Mavericks ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Melli için menajerinin de uzun süredir Milan ile görüştüğü belirtildi.



30 yaşındaki İtalyan oyuncunun da 2010-2015 arasında formasını giydiği Milan'a geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Bu sezona New Orleans Pelicans'ta başlayıp daha sonra Dallas Mavericks'e takaslanan Nicolo Melli, 2 sezonluk NBA kariyerinde 105 maça çıktı, 15.3 dakika ortalamayla oynayıp 5 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.



