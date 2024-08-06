Nico Williams'tan Barcelona'ya kötü haber

İsmi Barcelona ile anılan Athletic Bilbaolu futbolcu Nico Williams, gelecek sezon takımında kalmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nico Williams'tan Barcelona'ya kötü haber
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06 Ağustos 2024 20:58
Son güncelleme 06 Ağustos 2024 21:01
Barcelona'ya uzun süredir transfer gündeminde tuttuğu İspanyol futbolcu Nico Williams'tan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; 22 yaşındaki sol kanat Nico Williams, gelecek sezon için kararını verdi.

Haberde, yıldız oyuncunun kariyerine Atletico Bilbao'da devam etme yönünde karar aldığı belirtildi.

Bu gelişme üzerine Barcelona'nın kanat transferinde başka arayışlara yöneleceği ifade edildi.

Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki Williams'ın güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

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