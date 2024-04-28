Fransa Ligue 1'in 31. dakikasında Francesco Farioli'nin ekbi Nice deplasmanda Patrick Vieira'nın yönetimindeki Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.



Stade de la Meinau'da oynanan mücadelede Nice'in gollerini 44. dakikada penaltıdan Evann Guessand, 52. dakikada Dante ve 84. dakikada Morgan Sanson kaydetti.



Strasbourg'un tek golünü ise 18. dakikada Dilane Bakwa kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Nice 51 puana yükselerek 5. sıradaki yerini korurken, Strasbourg 36 puanla 13. sırada kaldı.



Ligue 1'de 16.00 seansının diğer maçlarında yaşanan sonuçlar şu şekilde;



Clermonr 4-1 Reims

Lorient 1-2 Toulouse









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