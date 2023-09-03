Neymar: 'Messi ile birlikte cehennemi yaşadık'

Paris Saint-Germain'den bu yaz ayrılan Neymar, eski takımında Lionel Messi ile birlikte yaşadıklarını anlattı.



Globo'ya konuşan Neymar, "Messi ile birlikte geçirdiğim yıllar adına çok mutluyum. Geçen sezon açısından da hem mutluyum, hem mutsuzum. Messi, madalyonun her iki yüzünü de gördü. Geçen yıl her şeyi kazandı, milli takımıyla birlikte cenneti yaşadı. PSG ile de cehennemi yaşadık. Birlikte ikimize cehennemi yaşattılar." dedi.



"TARİH YAZMAK İSTEDİK, OLMADI"



Brezilyalı yıldız, "Sonuç olarak çok üzgünüm. PSG'de elimizden gelenin en iyisini yaptık, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak, tarih yazmak istedik. Bu yüzden tekrar birlikte oynamaya başladık ve tarih yazmak için birleştik. Ne yazık ki başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.



"MESSI, SİNİRDEN DELİREN BİRİDİR"



Neymar, "Messi, PSG'den futbol açısından hiç hak etmediği şekilde ayrıldı. Onu tanıyanlar bilir; çok iyi antrenman yapan, savaşan, kaybederse sinirden deliren bir adamdır. Bence haksız yere Paris'te eleştirildi. Ancak futbol bu kez adildi ve Messi, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası'nı kazandı. Bunu çok hak etmişti." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



