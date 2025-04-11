Newcastle'ın hedefinde Matheus Cunha var!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek istiyor. Hedeflerinde Matheus Cunha var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Newcastle'ın hedefinde Matheus Cunha var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 16:53
Newcastle United, gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu yönde liste hazırlayan teknik ekip listelerinin en başına Matheus Cunha'yı yazdı.

Cunha'nın ileri hattaki çok yönlülüğünden etkilenen Newcastle teknik ekibi, oyuncunun hücumun her bölgesinde en iyi performansı sergileyebileceğine inanarak transferini yönetime iletti.

62.5 MİLYON SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Brezilyalı futbolcunun Wolves ile yaptığı sözleşmede 62.5 milyona serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu değer göz önüne alındığında yaz transfer döneminde Newcastle'ın Cunha transferinde bir çok rakibi olacak.

Newcastle bu transfer yarışında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şanslarına ve takımda bulunan Cunha'nın Brezilya Milli takımından arkadaşları Joelinton ve Bruno Guimares'in varlığına güveniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Wolves formasıyla 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery