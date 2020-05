New York'taki NBA Store'a kira davası!

NBA Media Ventures şirketine, ligin koronavirüs pandemisi sırasında New York'un Fifth Avenue'da yer alan NBA Store'un 1.25 milyon dolarlık kirasını ödemediğini iddia eden mülk sahibi tarafından dava açıldığı söylendi.



Dava, Salı günü Kasım 2014'ten bu yana NBA Store için NBA Media Ventures LLC'ye perakende alan kiralayan "535-545 Fee LLC" olarak tanımlanan bir davacı tarafından, New York'taki ABD Bölge Mahkemesinde dosyalandı.



Dükkandaki kiranın yılda 7.5 milyon dolar ya da ayda 625.000 dolar miktarında olduğu ve NBA Media Ventures'ın, mağazanın kapatıldığı Nisan ve Mayıs ayları için kirasını ödemediği belirtildi.



NBA baş iletişim görevlisi Mike Bass, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"New York'taki Fifth Avenue'daki diğer perakende mağazaları gibi, NBA Store'un da coronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak kapanması gerekiyordu. Bu koşullar altında, bu iddiaların herhangi bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Bu meseleyi tüm taraflar için adil bir şekilde çözmek adına, doğrudan ev sahibimizle beraber bu işi çözmeye çalışmalarına başladık ve buna da devam edeceğiz."



Davanın 1,257,412,96 dolar ve 20 bin dolar yasal ücret istediği de eklendi.