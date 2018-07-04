Negredo yerine Ada'dan yeni golcü

Alvaro Negredo'nun götürülmediği Slovakya kampında, çift forvetli sisteme dönüş sinyalleri veren Beşiktaş'ta, golcü transferi konusundaki belirsizlik sürüyor.Kadrosunda Larin ve Vagner Love'dan başka forveti kalmayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla pek çok isim öneriliyor. Siyah-beyazlılara önerilen son isimse Salomon Rondon oldu.Yeni transfer politikası nedeniyle maliyeti düşük isimlere yönelen Beşiktaş yönetiminin, West Bromwich ile sözleşmesi sona eren yıldız isme sıcak baktığı ve takibe aldığı öğrenildi.2015 yazından beri İngiltere'de West Bromwich forması giyen 28 yaşındaki golcü, İngiliz ekibiyle 3 sezonda 120 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 28 gol atan Rondon, 8 de gol pası verdi.