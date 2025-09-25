25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Nefise Delikurt tarih yazmaya devam ediyor

Nefise Delikurt, Muay Thai'nin en prestijli organizasyonlarından ONE Championship'e damga vurdu.

calendar 25 Eylül 2025 14:56
Nefise Delikurt tarih yazmaya devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcu Nefise Delikurt, Muay Thai'nin en prestijli organizasyonlarından ONE Championship'te bir kez daha tarih yazdı.

Daha önce bu organizasyonda galip gelen ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanını kazanan Delikurt, bu başarısını atomweight sıkletinde Çinli rakibi Liu Yuer'i puanla yenerek korumayı başardı.

Bangkok'ta Lumpinee Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede üstün teknik ve kondisyonuyla dikkat çeken Delikurt, bu galibiyetle büyük bir moral ve prestij kazanmış oldu. Bir Adım Var Vakfı'nın koşulsuz desteğiyle hazırlanan Delikurt, kariyerinde henüz mağlubiyeti olmayan başarılı bir serüvene sahip; çıktığı 19 maçın hepsini kazanmış durumda. Daha önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kamboçya'da düzenlenen Khun Khemer organizasyonunda Brezilyalı ve Fransız rakiplerini yenerek "Kamboçya Dövüş Kraliçesi" unvanını ve "Ejder Tacı"nı kazanan Delikurt, Türk kadın sporunda elde ettiği başarılarla herkesi gururlandırıyor.


Önümüzdeki maçını Şubat ayında yapması planlanan Nefise Delikurt, hem Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme çıtasını yükseltmeye devam ediyor hem de kadın sporcular için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünya Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği ve Avrupa Üçüncülüğü Bulunuyor

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünden 2024 yılında mezun olan Delikurt, Muaythai branşında yarıştı, FISU Kombat Games Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonu oldu, iki kez Muaythai Dünya İkinciliği ve Muaythai Avrupa Üçüncülüğü elde etti, yedi kez Türkiye Şampiyonu oldu. 24 yaşındaki başarılı sporcu amatör kariyerinde WMC galibiyeti ve Kamboçya Battle Queen unvanını kazandı, profesyonel kariyerinde ise ONE Championship'de galibiyet kazanan ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanına sahip.

Türk Kadın Sporu Yükselişe Geçti

Delikurt'un bu başarısı, Türk kadın sporcularının uluslararası arenadaki yükselişine de dikkat çekiyor. Son yıllarda voleybol, boksta ve judoda elde edilen dünya çapındaki şampiyonlukların ardından Nefise Delikurt'un ringdeki zaferi, Türk kadın sporunun gücünü bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu başarı, genç kızlara ilham vererek sporun her branşında yeni zaferlerin kapısını aralıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.