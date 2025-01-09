Necati Ateş'ten Osimhen iddiası!

Necati Ateş, G.Saray'da Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Necati Ateş'ten Osimhen iddiası!
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09 Ocak 2025 11:31
Son güncelleme 09 Ocak 2025 12:00
Galatasaray'ın eski golcülerinden ve aynı zamanda eski antrenörlerinden 

Galatasaray'ın eski golcülerinden ve aynı zamanda eski antrenörlerinden Necati Ateş, kariyerine teknik adam olarak devam edeceğini, bir gün Sarı-Kırmızılı takımın başına geçmek istediğini söyledi.

"BENCE OSIMHEN KALACAK"

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ateş, Galatasaray'ın çok iyi yönetildiğini belirterek, "Çok iyi bir para akışı sağlıyorlar. Icardi, Osimhen, Batshuayi... Galatasaray'daki santrfor zenginliği Bayern Münih, Barcelona, Manchester City'de yok. Galatasaray çok büyük camia. Bence Osimhen Galatasaray'da kalacak. Gelecek sezonda da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"İLKAY VE SKRINIAR TAM ARANAN İSİMLER"

Transfer gündemindeki isimlerden İlkay Gündoğan'ın durumunu da değerlendiren Necati Ateş, "İlkay tam Galatasaray'ın ihtiyacı olan orta saha. Transferi her zaman söz konusu. İlkay çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray böyle bir orta saha alırsa Osimhen daha fazla pozisyon bulur. Skriniar transferi de öyle. Hem dörtlü hem üçlü savunmada oynuyor. Hava hakimiyeti çok iyi bir oyuncu. Tam Galatasaray'ın aradığı oyuncu" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA 1 YIL DAHA"

Ateş, daha önce birlikte oynadığı Muslera'nın da Galatasaray'da 1 yıl daha kalacağını söyledi. 

 

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