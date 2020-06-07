Ne şiş yandı ne kebap; Schalke ile Union Berlin yenişemedi!

Bundesliga'nın 30. hafta maçında Union Berlin ile Schalke 04, Stadion An der Alten Försterei'de karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Orta sıralarda yaer alan iki takımın maçında Union Berlin'in golü 11. dakikada Robert Andrich'in ayağından geldi. Bu gole Schalke 04'ün yanıtı ise; 28. dakikada Jonjoe Kenny'den geldi.Union Berlin'de Yunus Mallı maça ilk 11'de başlarken, 69. dakikada yerini Grischa Promel'e bıraktı. Schalke 04'te ise; Ahmed Kutucu 60. dakikada oyuna dahil olurken; Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla beraber Union Berlin 32 puanla 13. sırada yer aldı. Konuk ekip Schalke 04 ise, 38 puanla 10. sıradaki yerini korudu.BUndesliga'nın 31. haftasında Union Berlin, deplasmanda FC Köln ile karşılaşacak. Schalke 04 ise aynı haftada; sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.