Ne dediler? Fenerbahçe 2-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 2-0 önde kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Önder Özen, Metin Tekin ve Erman Toroğlu yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

Bu maçların uzatma dakikalarını en çok Fatih Terim işliyor. Ne kadar değerli. 4 dakika verdi. Son saniyede gol oldu. 3 dakika verse olmayacak. Hakemin oyunu doğru durdurması. Hakem doğrusunu yaptı, 1 dakika daha fazla oynatarak. Bugün kimin gol atmasını istersin bir Fenerbahçeli olarak dersen Gustavo derim. Canım acıyordu birkaç gündür Gustavo için. Gustavo'nun atmasına bir Fenerbahçeli olarak sevindim. Fenerbahçe'nin orijinal stoperleri oynuyor bugün. Kasımpaşa 4 kez ofsayta düştü. Fenerbahçe'nin geçiş dönemi var. Fenerbahçe oyunu sabırsız oynuyor ama sabredilmesi gereken bir takım. Bunun da dezavantajları var.



ERMAN TOROĞLU



Fenerbahçe önde basıyor iyi de Kasımpaşa'ya önde basarsan zaten vitaminsiz. Takımın vitamini yok. Maç şu anda bitti. Galatasaray maçı var da o Galatasaray maçıydı. Bugün bakıyorum, burada bitti maç. İddiaya girerim, kazanamayacağım iddiaya girmem. Kasımpaşa'nın karşı koyacak gücü yok. Olympiakos'a da baskı yaptı ama Olympiakos'ta 3-4 tane adam var ayağına top yapışıyor. Olympiakos'a gücün yetmedi. Olympiakos, Fenerbahçe'den iyi takım. Fenerbahçe gol de yese bu maçtan galip ayrılır. Nerede o geçen seneki Kasımpaşa? Oynuyorlar ama piknikte gibi. Fenerbahçeliler biraz sıkıyorlar, topu alıp oynuyorlar. Gustavo, Olympiakos maçında adam bulamadığı için pas atamadı. Pas atılmaz, alınır. Aptal mı Gustavo? Gustavo araya top atabilen bir adam. Göstermezsen kendini, kime atacak pası?

ÖNDER ÖZEN



Tercihler şaşırtıcı gelebilir. Herkes bir Fenerbahçe 11'i yapıyor ama o 11'i, bu 11 değil! Olympiakos maçı, takımı hırpaladı. Ancak ben Olympiakos maçında 60 dakikayı beğendim. Olympiakos, Fenerbahçe'yi parçalamadı. Fenerbahçe gayet üretkendi. Bastırırken, boş yakalanacaksınız. Skor ağır, çok ağır, evde ama oyun o kadar büyük eleştirileri hak etmedi. Birkaç değişiklik doğaldır. Dinlenmesi gerekenler var. Bariz Kadıköy oyunu ortaya çıkmasa bile, kale önünde Kasımpaşa'ya şans vermedi. 4 net gol pozisyonu buldu, 2 tanesini attı. Mergim Berisha daha da atacak. Luiz Gustavo'nun golü çok kaliteli oldu. Artık Kasımpaşa düşünecek, muhtemelen risk alacaklar. Fenerbahçe skoru da arttırabilir.



METİN TEKİN



Fenerbahçe'nin 11'i değil, Avrupa maçından sonra bugünün 11'i. Fenerbahçe'nin çıkacak daha güçlü 11'i var. Fenerbahçe her an oyunun içinde, mücadele ediyor, istekli. Kasımpaşa çok etkili olamadı. Daha çok oyun orta sahada geçti. Fenerbahçe kıpır kıpırdı.



