NBA'den Anthony Davis'e 50 bin dolar ceza!

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Anthony Davis, menajeri Rich Paul'un New Orleans Pelicans'dan bir takas talebinde bulunduktan sonra NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.Ligin toplu iş sözleşmesi, oyuncuların veya menajerlerinin halka açık takas talep etmelerini önleyici kurallara sahip.Paul, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Davis'in "istikrarlı olarak kazanma ve bir şampiyonluk için rekabet etme şansı veren bir takıma takas edilmek istediğini" söylemişti.NBA, Paul'un yorumlarının "Davis ile Pelicans arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiye zarar vermek için kasıtlı bir çaba" olduğunu söyledi.