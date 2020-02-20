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NBA'de bu yaz "7-13" arası koçluk pozisyonu boş kalabilir!

NBA'de bu yaz "7 ila 13 arası" koç pozisyonunun boş kalmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'de bu yaz "7 ila 13 arası" koç pozisyonunun boş kalmasının beklendiği açıklandı.

Aralık ayında New York Knicks'in David Fizdale'i yollaması ve Brooklyn Nets'in geçtiğimiz hafta sonu Kenny Atkinson ile yollarını ayırmasıyla erken başlayan bu sürecin, yaz döneminde hız kazanacağı tahmin ediliyor.

ESPN'den Zach Lowe, podcastinde şunları söyledi:

"Aslında dün gece bir takımdan biriyle dışarı çıkmıştım, bu yaz birkaç tane koçluk pozisyonu açılışı olacağını ve 7 ile 13 arasında herhangi bir sayıda olabileceğini belirtti. Playofflarda olanlara bağlı olarak çok şey olacak."

ESPN'den Kevin Arnovitzi şöyle yanıtladı:

"Bu birkaç yılda bir hep gerçekleşiyor gibi görünüyor. Çok fazla açıklığın olmadığı bu sakin dönemler var. Takımlar uzun bir yıldan sonra biraz oturmuş gibiler. Adamlar artık şans buluyorlar. Ama bu yıl, koçluk değişikliklerinin tsunami gibi olacağı yıllardan biri."


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