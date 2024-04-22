NBA'de playoff heyecanı, geçtiğimiz akşam ve gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.



CELTICS 1-0 HEAT



Boston Celtics, TD Garden'da Miami Heat'e karşı oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk tur serisinin 1. maçında 114-94 galip geldi.



Jayson Tatum 41 dakikada 23 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve iki top çalmayla kariyerinin ilk playoff triple-double'ına imza attı. Derrick White 20 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynarken, Jaylen Brown ise 17 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.



Heat cephesinde Bam Adebayo, 24 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle takımın en skorer ismi oldu. Delon Wright 17 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jaime Jaquez Jr. ise 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma kaydetti.



CLIPPERS 1-0 MAVERICKS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da Dallas Mavericks'e karşı oynadığı Batı Konferansı playoff ilk tur serisinin 1. maçında 109-97 galibiyete ulaştı.



Clippers'ta James Harden 28 sayı, 8 asist, 2 ribaund ve 2 blokla takımın en skorer ismi oldu. Paul George 22 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Ivica Zubac 20 sayı ve 15 ribaundla double-double yaptı, Terance Mann ve Russell Westbrook 13'er sayı kaydettiler. Mann ayrıca 9 ribaund çekerken, Westbrook ise 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma da ekledi.



Mavericks'te Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti. Kyrie Irving 31 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynarken, PJ Washington 11 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



BUCKS 1-0 PACERS



Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı playoff ilk tur serisinin 1. maçında Fiserv Forum'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 109-94 mağlup etti.



Bucks'ta Damian Lillard 35 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Khris Middleton 23 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynarken, Bobby Portis 15 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı. Brook Lopez 11 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 blokla, Patrick Beverley ise 5 sayı, 7 ribaund, 8 asistle mücadele etti.



Pacers'ta Pascal Siakam 36 sayı ve 14 ribaundla takımın en skorer ismiydi. Myles Turner 17 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Tyrese Haliburton ise 9 sayı, 8 asist ve 7 ribaundla maçı tamamladı.



THUNDER 1-0 PELICANS



Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı playoff ilk tur serisinin 1. maçında Paycom Center'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 94-92 yendi.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 28 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle takımını galibiyete taşıdı. Jalen Williams 19 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Chet Holmgren 15 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 5 blokla mücadele etti.



Pelicans'ta Trey Murphy 21 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 3 blokla oynadı. CJ McCollum 20 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle maçı tamamlarken, Jonas Valanciunas 13 sayı, 20 ribaund ve 2 asistle, Brandon Ingram ise 12 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.





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