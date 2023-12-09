Nazilli Belediyespor kazanmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Nazilli Belediyespor 10 Aralık Pazar günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'un konuğu olacak.



Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalısı Barın maçta forma giyemeyecek.



Teknik direktör Şükrü Akar kendileri için son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Galibiyete çok ihtiyacımız var. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.



İyi başladığı ligde son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Nazilli Belediyespor 26 puanla 7'nci sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor 17 puanla 11'inci basamakta.

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