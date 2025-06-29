Napoli, Darwin Nunez'in peşinde!

NUNEZ SICAK BAKIYOR

82 MİLYON EURO PÜRÜZÜ

NAPOLİ GERİ ADIM ATMAYACAK

SEZON PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, forvet hattına yıldız bir ismi kazandırmak istiyor. Gündemdeki en flaş isim ise Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez.İngiliz basınında yer alan Mirror haberine göre; Darwin Nunez, bu yaz Napoli'ye transfer olmaya hazır. Oyuncunun menajeri aracılığıyla ilk temasların kurulduğu öğrenildi.Napoli cephesi, Nunez için istekli olsa da Liverpool'un yüksek bonservis beklentisi transferi zora sokuyor. İngiliz devi, 26 yaşındaki golcü içintalep ediyor. Napoli'nin ise bu rakama yaklaşmakta zorlandığı ifade ediliyor.İtalyan kulübünün, Nunez transferi için şartları zorlamaya devam edeceği ancak Liverpool'un bonservis beklentisini düşürmemesi halinde farklı alternatiflere yönelebileceği belirtiliyor.Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığıYıldız futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.