Napoli, Darwin Nunez'in peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, forvet hattına yıldız bir ismi kazandırmak istiyor. Gündemdeki en flaş isim ise Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez.
NUNEZ SICAK BAKIYOR
İngiliz basınında yer alan Mirror haberine göre; Darwin Nunez, bu yaz Napoli'ye transfer olmaya hazır. Oyuncunun menajeri aracılığıyla ilk temasların kurulduğu öğrenildi.
82 MİLYON EURO PÜRÜZÜ
Napoli cephesi, Nunez için istekli olsa da Liverpool'un yüksek bonservis beklentisi transferi zora sokuyor. İngiliz devi, 26 yaşındaki golcü için yaklaşık 82 milyon Euro talep ediyor. Napoli'nin ise bu rakama yaklaşmakta zorlandığı ifade ediliyor.
NAPOLİ GERİ ADIM ATMAYACAK
İtalyan kulübünün, Nunez transferi için şartları zorlamaya devam edeceği ancak Liverpool'un bonservis beklentisini düşürmemesi halinde farklı alternatiflere yönelebileceği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
NUNEZ SICAK BAKIYOR
İngiliz basınında yer alan Mirror haberine göre; Darwin Nunez, bu yaz Napoli'ye transfer olmaya hazır. Oyuncunun menajeri aracılığıyla ilk temasların kurulduğu öğrenildi.
82 MİLYON EURO PÜRÜZÜ
Napoli cephesi, Nunez için istekli olsa da Liverpool'un yüksek bonservis beklentisi transferi zora sokuyor. İngiliz devi, 26 yaşındaki golcü için yaklaşık 82 milyon Euro talep ediyor. Napoli'nin ise bu rakama yaklaşmakta zorlandığı ifade ediliyor.
NAPOLİ GERİ ADIM ATMAYACAK
İtalyan kulübünün, Nunez transferi için şartları zorlamaya devam edeceği ancak Liverpool'un bonservis beklentisini düşürmemesi halinde farklı alternatiflere yönelebileceği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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